La Délicatesse Théâtre de Thalie Montaigu, 23 novembre 2023, Montaigu.

La Délicatesse Jeudi 23 novembre, 20h30 Théâtre de Thalie Normal : 24 € / Réduit : 19 € / Abonné adulte : 20 € / Abonné jeune : 16 €

Découverte

Théâtre

Durée : 1h15

Nomination pour le Molière 2023 du Comédien dans un spectacle du Théâtre privé (Jean Franco)

Au départ, c’est une histoire d’amour évidente ; Nathalie et François sont heureux, ils s’aiment. Ils ont la vie devant eux.

Mais un jour, François décède brutalement. Le cœur de Nathalie devient alors une forteresse et sa vie une routine sans âme. Elle va devoir réapprendre à vivre, presque malgré elle.

Puis cette rencontre avec Markus, une nouvelle histoire commence, un amour qui ne cherche plus un idéal et accepte la vie avec ses cicatrices… pour inventer le bonheur, avec délicatesse.

Un texte rare, léger et spirituel, profondément humain. Une caresse, un murmure, une notice presque invisible, pour apprendre à vivre.

« Une mise en scène précise et de superbes comédiens. Un moment exceptionnel, à ne pas rater. » Point de Vue

D’après le roman de David Foenkinos

Adaptation et mise en scène : Thierry Surace

Musiques : Julien Gelas (création originale)

Avec : Jean Franco, Sélène Assaf et Jérôme Schoof

https://www.youtube.com/watch?v=KvNv1oW4FJ0

Théâtre de Thalie Cours Michel Ragon, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu 85600 Montaigu Vendée Pays de la Loire http://thalie.terresdemontaigu.fr https://www.facebook.com/theatredethalie/;https://thalie.terresdemontaigu.fr/informations-pratiques/conditions-vente/ [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.terresdemontaigu.fr »}] [{« data »: {« author »: « La Du00e9licatesse », « cache_age »: 86400, « description »: « La piu00e8ce de thu00e9u00e2tre « La Du00e9licatesse », adaptu00e9e du roman de David Foenkinos et mise en scu00e8ne par Thierry Surace, actuellement au Thu00e9u00e2tre de l’Oeuvre du jeudi au dimanche jusqu’au 30 avril 2023 ! Toutes les infos sur www.ladelicatesse-theatre.fr », « type »: « video », « title »: « Extrait La Du00e9licatesse », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/KvNv1oW4FJ0/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=KvNv1oW4FJ0 », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC_GBimR5H51ZDDFPUGN6SYg », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=KvNv1oW4FJ0 »}] Construit en 2010 par la Communauté de communes Terres de Montaigu, le théâtre de Thalie accueille chaque saison plus d’une quarantaine de spectacles variés : théâtre, musiques actuelles, musique classique, danse, humour, cirque…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T20:30:00+01:00 – 2023-11-23T21:45:00+01:00

2023-11-23T20:30:00+01:00 – 2023-11-23T21:45:00+01:00

Terres de Montaigu

Fabienne Rappeneau