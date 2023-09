Paul Lay Trio – Deep Rivers Théâtre de Thalie Montaigu, 15 novembre 2023, Montaigu.

Paul Lay Trio – Deep Rivers Mercredi 15 novembre, 20h30 Théâtre de Thalie Normal : 24 € / Réduit : 19 € / Abonné adulte : 20 € / Abonné jeune : 16 €

Découverte

Musique

Durée : 1h15

Artiste instrumental de l’année aux Victoires du Jazz 2020 : Paul Lay

Artiste vocale de l’année aux Victoires du Jazz 2021 : Isabel Sörling

Pour célébrer le centenaire de l’arrivée du jazz en France, Paul Lay s’associe à la chanteuse Isabel Sörling et au contrebassiste Simon Tailleu.

Ensemble, ils réinterprètent des airs du folklore américain antérieurs à la Première Guerre mondiale : des chansons populaires, folksong et spirituals qui ont façonné la culture des tous premiers jazzmen. Des mélodies qui avaient bercé les jeunes années des soldats américains qui débarquaient en France il y a 100 ans, âgés de 20 à 30 ans.

C’est à ce ragtime orchestral encore inédit en Europe, siffloté par ces jeunes soldats, que Paul Lay rend hommage, évoquant les champs de coton des plantations esclavagistes et les champs de batailles confédérées de la guerre de Sécession, en passant par Broadway et Tin Pan Alley, jusqu’aux tranchées de la Marne en 1918.

Ils interprètent notamment le poème To Germany de C. H. Sorley, jeune officier britannique, qu’il écrit au Front en 1917 juste avant de tomber sous les balles. Texte vibrant, ode à la paix dédiée au peuple allemand.

Un grand moment de jazz.

Pianiste : Paul Lay

Contrebassiste : Simon Tailleu

Chant : Isabel Sörling

https://www.youtube.com/watch?v=mND0s1shb4E

Construit en 2010 par la Communauté de communes Terres de Montaigu, le théâtre de Thalie accueille chaque saison plus d'une quarantaine de spectacles variés : théâtre, musiques actuelles, musique classique, danse, humour, cirque…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Terres de Montaigu

Christophe Charpenel