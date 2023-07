Laura Felpin – Ça passe Théâtre de Thalie Montaigu Catégories d’Évènement: Montaigu

Vendée Laura Felpin – Ça passe Théâtre de Thalie Montaigu, 11 novembre 2023, Montaigu. Laura Felpin – Ça passe Samedi 11 novembre, 20h30 Théâtre de Thalie Normal : 27 € / Réduit : 23 € / Abonné adulte : 22 € / Abonné jeune : 19 € Humour

Durée : 1h15 Molière de l’Humour 2023 Ça passe, c’est pour dire qu’on n’est pas mieux ou moins bien vivant qu’une huître. Et que si on regarde du bon endroit, les petites dames nerveuses qui marchent comme si elles avaient la priorité sur un trottoir, c’est de la même sève humaine que les moniteurs de canyoning bon délire qui vous assurent avant une tyrolienne. Du coup, faut pas trop s’inquiéter, tranquille ça va passer. Après Instagram, ses chroniques dans Quotidien et ses rôles remarqués dans Le Flambeau ou au cinéma, découvrez Laura Felpin sur scène dans un one-woman show délirant. Écriture : Laura Felpin et Cédric Salaun

Mise en scène : Nicolas Vital Théâtre de Thalie Cours Michel Ragon, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu 85600 Montaigu Vendée Pays de la Loire http://thalie.terresdemontaigu.fr https://www.facebook.com/theatredethalie/;https://thalie.terresdemontaigu.fr/informations-pratiques/conditions-vente/ [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.terresdemontaigu.fr »}] Construit en 2010 par la Communauté de communes Terres de Montaigu, le théâtre de Thalie accueille chaque saison plus d’une quarantaine de spectacles variés : théâtre, musiques actuelles, musique classique, danse, humour, cirque… Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T20:30:00+01:00 – 2023-11-11T21:45:00+01:00

2023-11-11T20:30:00+01:00 – 2023-11-11T21:45:00+01:00 Terres de Montaigu Marine Peixoto Détails Catégories d’Évènement: Montaigu, Vendée Autres Lieu Théâtre de Thalie Adresse Cours Michel Ragon, 85600 Montaigu-Vendée Ville Montaigu Departement Vendée Lieu Ville Théâtre de Thalie Montaigu

Théâtre de Thalie Montaigu Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montaigu/