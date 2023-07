Mondial Placard Théâtre de Thalie Montaigu, 7 novembre 2023, Montaigu.

Mondial Placard Mardi 7 novembre, 20h30 Théâtre de Thalie Normal : 24 € / Réduit : 19 € / Abonné adulte : 20 € / Abonné jeune : 16 €

À partir de 15 ans

Théâtre

Durée : 1h40

La nomination de Marion à un poste de directrice au sein de « Mondial Placard » fait dérailler l’entreprise éponyme lorsque Laurent, convaincu que les hommes sont victimes de discriminations sexistes, décide de se travestir en femme, et que Marion, épuisée par les comportements misogynes de ses collègues, se résout à se travestir en homme.

Cette comédie, écrite à partir d’interview de femmes travaillant dans le monde de l’entreprise, est portée par la conviction que le rire est le meilleur outil pour aborder les questions complexes qui agitent notre société. Jouant sur les codes du vaudeville et du marivaudage, la pièce met en scène des personnages croqués avec un humour cruel mais tendre, du sous-directeur phallocrate à la stagiaire féministe radicale, en passant par l’assistante en mal d’amour, dans une série d’intrigues, de quiproquos et de situations rocambolesques.

« Côme de Bellescize a l’art de mêler le sérieux du propos et le burlesque déjanté. » Marianne – Jack Dion

+ Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

Production : Théâtre du Fracas – direction artistique Côme de Bellescize

Texte et mise en scène : Côme de Bellescize

Avec : Jean Alibert, Gwenaëlle Couzigou, David Talbot, Clara Guipont, Eléonore Joncquez, Ludovic Le Lez et Benjamin Wangermée.

Scénographie : Natacha Markoff

Lumière : Thomas Costerg

Son : Lucas Lelièvre

Costumes : Aude Desigaux

Assistante à la mise en scène : Christelle Garcia-Moya

Régie plateau : Manon Poirier

Régie générale : Sven Kuffer et Thomas Costerg

Théâtre de Thalie Cours Michel Ragon, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu 85600 Montaigu Vendée Pays de la Loire

Construit en 2010 par la Communauté de communes Terres de Montaigu, le théâtre de Thalie accueille chaque saison plus d'une quarantaine de spectacles variés : théâtre, musiques actuelles, musique classique, danse, humour, cirque…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T20:30:00+01:00 – 2023-11-07T22:10:00+01:00

Terres de Montaigu