Sous la neige Théâtre de Thalie Montaigu, 8 octobre 2023, Montaigu.

Sous la neige Dimanche 8 octobre, 11h00, 16h00 Théâtre de Thalie Normal : 14 € / Réduit : 6 €/ Abonné adulte : 12 € / Abonné jeune : 6 € /

Moins de 16 ans : 6€

En famille, à partir de 6 mois

Théâtre et danse

Durée : 45 min

Deux personnages, habillés entièrement de blanc, marchent sur un tapis fait de papiers de soie. On entend presque le bruit de la neige qui crisse sous leurs pas.

Lorsqu’ils s’amusent à faire voleter un puis deux amas de papiers, des oiseaux s’envolent, les feuilles se transforment en serpent, en dragon et des animaux marins disparaissent dans les profondeurs…

Sans paroles, mais accompagnés dans leurs mouvements par une composition sonore enveloppante, les deux interprètes jouent avec la matière et l’émerveillement de la métamorphose.

Installés au plus près des comédiens, les tout-petits comme les plus grands découvrent cet univers fantastique, poétique et sensoriel.

« Sous la neige » vient réveiller les sens et (re)susciter les premières émotions.

Mise en scène : Martine Waniowski

Avec : Elsa Soibinet et Reda Brissel

Interprétation musicale : Thomas Coltat

Lumière : Jean-François Metten

Création lumière : Brice Durand

Costumes : Daniel Trento

Regard chorégraphique : Amélie Patard

Regard de vie des formes : Philippe Rodriguez-Jorda

Administration : Clotilde Ast

Diffusion : Jérôme Minassian

https://www.youtube.com/watch?v=qki06D5-Lf8

Théâtre de Thalie Cours Michel Ragon, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu 85600 Montaigu Vendée Pays de la Loire http://thalie.terresdemontaigu.fr https://www.facebook.com/theatredethalie/;https://thalie.terresdemontaigu.fr/informations-pratiques/conditions-vente/ [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.terresdemontaigu.fr »}] [{« data »: {« author »: « Compagnie des Bestioles », « cache_age »: 86400, « description »: « Spectacle pou00e9tique et musical accessible u00e0 partir de 6 mois de la Compagnie des Bestioles. nCru00e9ation octobre 2015, Centre Culturel Pablo Picasso, Scu00e8ne conventionnu00e9e pour le jeune public d’Homu00e9court (57)nMusique : Gilles SornettenJeu : Reda Brissel, Martine WaniowskinLumiu00e8res : Brice DurandnRegard choru00e9graphique : Amu00e9lie Patard », « type »: « video », « title »: « 2015 Bande annonce « Sous la neige » / Spectacle jeune public », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/qki06D5-Lf8/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=qki06D5-Lf8 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC2eEEBlJdK0LoWqSyZZmUMg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=qki06D5-Lf8 »}] Construit en 2010 par la Communauté de communes Terres de Montaigu, le théâtre de Thalie accueille chaque saison plus d’une quarantaine de spectacles variés : théâtre, musiques actuelles, musique classique, danse, humour, cirque…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T11:00:00+02:00 – 2023-10-08T11:45:00+02:00

2023-10-08T16:00:00+02:00 – 2023-10-08T16:45:00+02:00

Terres de Montaigu