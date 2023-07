Belles de Scène Théâtre de Thalie Montaigu, 5 octobre 2023, Montaigu.

Belles de Scène Jeudi 5 octobre, 20h30 Théâtre de Thalie Normal : 24 € / Réduit : 19 € / Abonné adulte : 20 € / Abonné jeune : 16 €

https://vimeo.com/725167678?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=26806145 de fermeture imposée par la révolution puritaine, les théâtres ouvrent à nouveau. La loi interdisant toujours aux femmes de se présenter sur scène, Edward Kynaston, comédien adulé du « tout Londres » est l’interprète incontesté des plus grandes héroïnes de Shakespeare. Mais, un jour, sa jeune habilleuse parvient à jouer sur une scène concurrente dans la plus flagrante illégalité.

Intrigué par l’audace de la jeune femme, le Roi rétablit le droit pour les femmes de jouer au théâtre et interdit aux hommes d’interpréter des rôles féminins. Privé de son gagne-pain et surtout de son identité, Kynaston voit sa vie entière basculer. Parviendra-t-il à trouver une nouvelle voie pour exercer son art ?

Une histoire inspirée de faits historiques, sensible et cruelle, cocasse et émouvante. Un récit au souffle shakespearien qui nous entraîne dans le sillage de personnages hauts en couleur, tour à tour petits et grandioses, mesquins et superbes. Poétiques, drôles et… humains.

De : Jeffrey Hatcher

Adaptation : Agnès Boury, Vincent Hede et Stéphane Cottin

Mise en scène et scénographie : Stéphane Cottin

Avec : Patrick Chayriguès, Stéphane Cottin, Emma Gamet, Vincent Heden, Jean-Pierre Malignon et Sophie Tellier

Lumière : Moïse Hill

Costumes : Chouchane Abello-Tcherpachian

Musique : Cyril Giroux

Assistante mise en scène : Victoire Berger-Perrin

Production : François Volard – Acte 2, Hauteroque Capital et Leo Théâtre Sésam’

Avec le soutien de Maurice Gay, l’Athénée – Le Petit Théâtre de Rueil-Malmaison

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T20:30:00+02:00 – 2023-10-05T22:05:00+02:00

Terres de Montaigu

