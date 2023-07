The Loire Valley Calypsos – Un concert de rentrée Théâtre de Thalie Montaigu, 22 septembre 2023, Montaigu.

The Loire Valley Calypsos – Un concert de rentrée Vendredi 22 septembre, 20h30 Théâtre de Thalie Tarif unique : 8€ – Hors abonnement

Musique

Durée : 1h15

Un concert de rentrée, pour se retrouver sur une soirée festive et ensoleillée, à prix réduit !

Après deux albums et des dizaines de concerts caniculaires, The Loire Valley Calypsos explorent les îles des Caraïbes en passant par l’Afrique et l’Amérique du Sud afin d’inventer une musique tropicadélique.

Les cinq dandys exoticool vous font donc remuer du popotin sur les anneaux de Saturne, dans des jerks endiablés et colorés qui doivent autant à Harry Bellafonte qu’à William Onyeabor ou Max Cilla. On passe ainsi d’une cumbia lysergique à un afro-funk millésimé, d’un calypso langoureux à un chaâbi hâbleur, le tout zébré de fulgurances au synthétiseur rétro-futuriste et de percussions en tous genres.

Sortez les chemises à fleurs, ça va chauffer à Thalie !

Label : Maaula Records

Guitare : Samuel Gallienne aka Duke of Nylon

Contrebasse : Pierre Pleyber aka Mighty ete

Chant banjo : Thibaut Kret aka Blind Bud

Percussions : Antoine David aka Lord Titou

Théâtre de Thalie Cours Michel Ragon, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu 85600 Montaigu Vendée Pays de la Loire Construit en 2010 par la Communauté de communes Terres de Montaigu, le théâtre de Thalie accueille chaque saison plus d'une quarantaine de spectacles variés : théâtre, musiques actuelles, musique classique, danse, humour, cirque…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T20:30:00+02:00 – 2023-09-22T21:45:00+02:00

Terres de Montaigu

