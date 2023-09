Libre Arbitre theatre de Suresnes jean vilar Suresnes, 4 avril 2024, Suresnes.

Libre Arbitre Jeudi 4 avril 2024, 14h30, 20h30 theatre de Suresnes jean vilar

Berlin 2009. Championnat du monde d’athlétisme. Caster Semenya remporte la médaille d’or du 800 mètres femmes. Aussitôt, la jeune athlète sud-africaine éveille les soupçons de la Fédération internationale et doit se soumettre à un ”test de féminité”. Plus de 10 ans après, cette sportive hors-norme est interdite de compétition et se bat toujours pour faire valoir ses droits auprès des instances juridiques.

Qu’est-ce qu’une « vraie » femme et pourquoi cette question ne cesse de hanter les grandes compétitions sportives ?

À travers le parcours de Caster Semenya, le spectable Libre arbitre questionne la représentation du corps des femmes, son contrôle et les rapports de pouvoir à l’œuvre dans notre société.

theatre de Suresnes jean vilar 16 place Stalingrad 92150 Suresnes Suresnes 92150 Quartier Centre-Ville Hauts-de-Seine Île-de-France

