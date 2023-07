PARTIE Théâtre de Suresnes Jean Vilar Suresnes, 15 octobre 2023, Suresnes.

PARTIE Dimanche 15 octobre, 16h00 Théâtre de Suresnes Jean Vilar Sur réservation

PARTIE sera présenté endeuxième partie d’un plateau partagé avec Portraits de famille – 1789 d’Hortense Belhôte.

1914-1918.

Pris dans les rouages de la broyeuse idéologique des discours officiels, que reste-t-il de celui qui se voit partir à la guerre ? Que peut-on encore écouter de soi et du monde, à l’orée d’une mythologie patriotique qui ne laisse aucune place au doute ?

Un duo singulier alliant interprétation théâtrale et création sonore invite le public à s’engager pour devenir acteur de l’histoire…

PARTIE raconte l’histoire de Louis, jeune crieur de Paris issu des quartiers populaires et mobilisé en 1914. La pièce est conçue comme un échange épistolaire entre Louis, parti au front, et sa mère Eliane.

Texte et mise en scène : Tamara Al Saadi

Avec : Justine Bachelet et Eléonore Mallo

Création sonore : Eléonore Mallo

Conception technique : Jennifer Montesantos

Costumes : Pétronille Salomé

Regard chorégraphique : Sonia Al Khadir

