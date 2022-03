Théâtre de Scionzier Thyez Thyez Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Thyez

Théâtre de Scionzier Thyez, 6 mars 2022, Thyez. Théâtre de Scionzier Forum des lacs 269 rue des sorbiers Thyez

2022-03-06 – 2022-03-06 Forum des lacs 269 rue des sorbiers

Thyez Haute-Savoie Thyez Pièce de théâtre en 2 actes de Eric Assous – “Les hommes préfèrent mentir”. omathyez74@orange.fr +33 4 50 96 33 30 Forum des lacs 269 rue des sorbiers Thyez

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Thyez Autres Lieu Thyez Adresse Forum des lacs 269 rue des sorbiers Ville Thyez lieuville Forum des lacs 269 rue des sorbiers Thyez Departement Haute-Savoie

Thyez Thyez Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thyez/

Théâtre de Scionzier Thyez 2022-03-06 was last modified: by Théâtre de Scionzier Thyez Thyez 6 mars 2022 Haute-Savoie Thyez

Thyez Haute-Savoie