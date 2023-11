Radio live – La relève Théâtre de Sartrouville Yvelines, Centre dramatique national Sartrouville, 21 mars 2024, Sartrouville.

Radio live – La relève 21 et 22 mars 2024 Théâtre de Sartrouville Yvelines, Centre dramatique national

Au départ, il y a les séries radio sur la jeunesse d’Aurélie Charon et Caroline Gillet. Ces jeunes activistes rencontrés partout dans le monde, elles ont eu envie de les réunir au même endroit, au même moment.

Depuis 2013, Radio live fait dialoguer face au public, dans un spectacle nourri de sons et d’images réalisées en direct par Amélie Bonnin, des jeunes gens d’ici et d’ailleurs, habités par des questions d’engagement et d’identité.

En 2021, Aurélie Charon et Amélie Bonnin ont ouvert un nouveau cycle de ce projet collectif et international sans équivalent.

Radio live – La relève poursuit cette conversation entamée avec Ines, Yannick, Martin ou Hala, qui ne se satisfont pas du monde tel qu’il est. L’équipe est partie filmer chez eux, à Kigali, Sarajevo, Lyon, Verton, pour ramener sur le plateau les visages et les paysages qui les racontent et les interpellent.

C’est aussi une nouvelle génération qui entre en scène, à travers l’écran : chaque participant « historique » parraine un ou une jeune de dix à quinze ans de son pays.

Entre images filmées et paroles spontanées, accompagnées en alternance par les musiciennes Dom La Nena et Emma Prat, Radio live – La relève explore la mise en scène de la parole documentaire à travers une écriture au présent.

Théâtre de Sartrouville Yvelines, Centre dramatique national Place Jacques Brel, 78500 Sartrouville, France

