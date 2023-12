Still Point Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux, 19 décembre 2023, Montigny-le-Bretonneux.

Still Point Mardi 19 décembre, 20h30 Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Tarif B : 23 € ; 18 € TR et tarifs abonnement

Début : 2023-12-19T20:30:00+01:00 – 2023-12-19T22:00:00+01:00

Fin : 2023-12-19T20:30:00+01:00 – 2023-12-19T22:00:00+01:00

Cultivant chacun la transversalité, Ray Lema et l’ensemble Des Équilibres ne pouvaient que se rencontrer autour d’un projet commun. Création pour quatuor à cordes et piano, Still Point reflète l’évidence d’un dialogue musical aussi fécond que passionnant.

Pianiste virtuose, Ray Lema n’a cessé de se frotter à tous les genres musicaux qui ont croisé sa route de Kinshasa à Washington, de Bruxelles à Paris. Imprégné de rythmique congolaise, de rigueur classique et de jazz qu’il mâtine d’assemblages funky ou gnawa, il transcende les genres.

Avec l’ensemble Des Équilibres tout aussi enclin aux métissages, il s’attache à mêler la musique de chambre savante au jazz et aux sonorités africaines. Ainsi naît Still Point en 2015.

Pour le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Ray Lema imagine de nouvelles créations.

Musiciens :

Ensemble Des Equilibres en formation de quatuor : Agnès Pyka, violon | Anne-Lise Durantel, violon | Sébastien Levy, alto | Eric Villeminey, violoncelle

Ray Lema, piano

Soutien Drac IdF pour Des Equilibres : Conventionnement 2022-2023, en renouvellement.

Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines 3 place Georges Pompidou, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France

Concert musique de chambre

(c) Lyodoh Kaneko / Frank Loriou