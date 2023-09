Concert Drum Show Théâtre de Saint- Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule, 14 octobre 2023, Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Saint-Pourçain-sur-Sioule,Allier

Par Virgile Herbepin. Un concert démonstration mêlant finesse et énergie dans de multiples styles musicaux. Un show de batterie inédit et hors du commun, multi styles et contrasté : Rock, Jazz, Electro, Drum&Bass, Hip-Hop, Salsa, Funk..

2023-10-14 19:00:00 fin : 2023-10-14 . .

Théâtre de Saint- Pourçain-sur-Sioule

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



By Virgile Herbepin. A demonstration concert combining finesse and energy in multiple musical styles. A unique drum show, multi-stylistic and contrasting: Rock, Jazz, Electro, Drum&Bass, Hip-Hop, Salsa, Funk.

Por Virgile Herbepin. Un concierto de demostración que combina delicadeza y energía en una amplia gama de estilos musicales. Un espectáculo de batería único y extraordinario, con estilos contrastados: Rock, Jazz, Electro, Drum&Bass, Hip-Hop, Salsa, Funk.

Von Virgile Herbepin. Ein Demonstrationskonzert, das Finesse und Energie in verschiedenen musikalischen Stilen vereint. Eine neue und außergewöhnliche Schlagzeugshow, stilübergreifend und kontrastreich: Rock, Jazz, Electro, Drum&Bass, Hip-Hop, Salsa, Funk.

