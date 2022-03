Théâtre de Saint-Lô > “Peut-être Nadia” Saint-Lô, 12 mai 2022, Saint-Lô.

Théâtre de Saint-Lô > “Peut-être Nadia” Saint-Lô

2022-05-12 – 2022-05-12

Saint-Lô Manche Saint-Lô

Dans le cadre de la saison 2021/2022 “Transmission en roue libre”, rendez-vous au théâtre de la ville de Saint-Lô pour le spectacle “Peut-être Nadia” de Anne-Sophie Mercier.

Jeux Olympiques, Montréal, 1976. Nadia Comaneci, 14 ans, est la première gymnaste à obtenir la note de 10. Son corps, livré en Mondovision, ne lui appartient plus. Comment vieillir après être devenu le symbole de la perfection ?

Sur le plateau, cinq protagonistes traversés par les figures intimes et historiques de la vie de Comaneci recomposent la mémoire d’une Nadia devenue étrangère à elle-même, perdue dans le chaos idéologique de la fin du vingtième siècle.

Ce récit fantasmé, cette biographie fictive abrogent le réel et le temps. En contredisant les lois élémentaires de la physique, en proposant un mouvement aux barres asymétriques qui l’affranchit de sa condition humaine, Nadia aurait bouleversé l’équilibre du monde. C’est bien plus que du sport. Sa légende raconte la fin d’un siècle où l’on a cru que le corps des femmes se libérerait, où l’on n’aurait jamais cru que le bloc de l’Est puisse se libérer, où l’on n’a pas voulu voir à quel point le libéralisme s’était libéré.

Une idée originale de : Anne-Sophie Mercier.

Conception : Anne-Sophie Mercier et Pascal Reverte.

Écriture et mise en scène : Pascal Reverte.

Collaboration artistique : Alexandra David.

Avec : Olivier Broche, Aude Léger, Nicolas Martel, Elizabeth Mazev et Vincent Reverte.

Scénographie : Jane Joyet.

Création lumière : Léandre Garcia Lamolla.

Création musicale : Antoine Sahler.

Régie son : Laurent Le Gall.

Création vidéo : Julien Appert.

Régie lumière : Julien Crépin.

Dans le cadre de la saison 2021/2022 “Transmission en roue libre”, rendez-vous au théâtre de la ville de Saint-Lô pour le spectacle “Peut-être Nadia” de Anne-Sophie Mercier.

Jeux Olympiques, Montréal, 1976. Nadia Comaneci, 14 ans, est la première…

+33 2 33 57 11 49 https://www.saint-lo.fr/decouvrir-bouger/culture/theatre/152-renseignements-pratiques

Dans le cadre de la saison 2021/2022 “Transmission en roue libre”, rendez-vous au théâtre de la ville de Saint-Lô pour le spectacle “Peut-être Nadia” de Anne-Sophie Mercier.

Jeux Olympiques, Montréal, 1976. Nadia Comaneci, 14 ans, est la première gymnaste à obtenir la note de 10. Son corps, livré en Mondovision, ne lui appartient plus. Comment vieillir après être devenu le symbole de la perfection ?

Sur le plateau, cinq protagonistes traversés par les figures intimes et historiques de la vie de Comaneci recomposent la mémoire d’une Nadia devenue étrangère à elle-même, perdue dans le chaos idéologique de la fin du vingtième siècle.

Ce récit fantasmé, cette biographie fictive abrogent le réel et le temps. En contredisant les lois élémentaires de la physique, en proposant un mouvement aux barres asymétriques qui l’affranchit de sa condition humaine, Nadia aurait bouleversé l’équilibre du monde. C’est bien plus que du sport. Sa légende raconte la fin d’un siècle où l’on a cru que le corps des femmes se libérerait, où l’on n’aurait jamais cru que le bloc de l’Est puisse se libérer, où l’on n’a pas voulu voir à quel point le libéralisme s’était libéré.

Une idée originale de : Anne-Sophie Mercier.

Conception : Anne-Sophie Mercier et Pascal Reverte.

Écriture et mise en scène : Pascal Reverte.

Collaboration artistique : Alexandra David.

Avec : Olivier Broche, Aude Léger, Nicolas Martel, Elizabeth Mazev et Vincent Reverte.

Scénographie : Jane Joyet.

Création lumière : Léandre Garcia Lamolla.

Création musicale : Antoine Sahler.

Régie son : Laurent Le Gall.

Création vidéo : Julien Appert.

Régie lumière : Julien Crépin.

Saint-Lô

dernière mise à jour : 2022-01-06 par