Dans le cadre de la saison 2021/2022 “Transmission en roue libre”, rendez-vous au théâtre de la ville de Saint-Lô, le 26 mars prochain, pour le spectacle “Exit” de Fausto Paravidino avec la compagnie “Akté”.

Exit, c’est l’histoire de la fin annoncée d’un couple. Et de ce qui pourrait se passer après. L’histoire du renoncement, des échappatoires, des petites lâchetés et des grandes désillusions.

Une variation drôle et acide sur la difficulté de concilier le besoin de liberté personnelle et d’émancipation avec un exigeant besoin d’affection et d’une « vie satisfaisante ». Un questionnement sur la crise qui habite ces adultes bourgeois européens parfois autant incapables de courage politique que de courage intime.

« Comment en est-on arrivés là ? » semblent se demander les personnages. Question à double entrée, intime et politique elle aussi. Devant nous, avec sincérité et jubilation, les acteurs reconstituent le parcours d’une histoire de couple(s) dans un espace transformable et propice au jeu.

« On ne se quitte jamais bien. Soit on se rappelle tous les moments heureux et c’est un déchirement, soit on se rappelle tous les mauvais moments et c’est la haine. Il faut décider entre la haine et le déchirement ».

Texte de Fausto Paravidino.

Traduction : Caroline Michel.

Mise en scène : Anne-Sophie Pauchet.

Avec : Laure Mathis, Arnaud Troalic, Jean-François Levistre et Manon Rivier.

Scénographie : Laure Delamotte-Legrand.

Régie générale, création lumière : Max Sautai.

Régie son : Théo Godefroid en alternance avec Gaëtan Le Calvez.

Crédits photos : Laure Delamotte-Legrand (photos du spectacle).

Visuel : Denis Boucharinc et Roger Legrand.

Production : compagnie Akté.

+33 2 33 57 11 49

