Théâtre de Saint-Lô > “Alice à 17ans” – Cie Dodeka

2022-04-28 – 2022-04-28

Dans le cadre de la saison 2021/2022 “Transmission en roue libre”, rendez-vous au théâtre de la ville de Saint-Lô, le 28 avril prochain, pour le spectacle “Alice à 17ans” avec la compagnie “Dodeka”.

Seule dans sa chambre aux jeux devenus encombrants, Alice est en colère. Une odyssée fantastique pour grandir et se découvrir.

Alice a 17 ans aujourd’hui. Elle ne semble pas enchantée par l’idée : son père et son ami Coco passent à peine le lui souhaiter.

Sa mère ? Elle n’en a pas, ou plutôt elle n’existe pas pour elle.

Quant à sa soeur, peut-être vaudrait-il mieux qu’elle n’en ait pas…

Alice décide d’entamer une sorte de journal intime… sur Facebook ! Ses 17 ans et un énième conflit avec sa mère lui apporteront la colère et la force suffisantes pour quitter la maison et découvrir sa ville, la nuit. Alice court sous la pluie après Coco qui glisse et s’échappe en permanence.

Mais pourquoi court-il comme ça ? Que fuit-il ? Alice est en colère parce qu’elle se sent seule.

Texte et mise en scène : Isabelle Quantin.

Assistanat à la mise en scène : Camille Regnault.

Avec : Marie-Laure Baudain, Samantha Le Bas, Raphaël Deshogues et Vincent Poirier.

Scénographie : Charles Altorffer.

Lumière : Antonin Mauduit.

Son : Amélie Polachowska.

Costumes : Annaïg Le Cann.

Construction décor : Mathieu Delangle.

Régie : Grégory Salles.

Seule dans sa chambre aux jeux devenus…

