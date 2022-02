Théâtre de Saint-Lô > « Adolescent » Saint-Lô, 1 mars 2022, Saint-Lô.

2022-03-01 – 2022-03-01

Dans le cadre de la saison 2021/2022 « Transmission en roue libre », rendez-vous au théâtre de la ville de Saint-Lô, le 1er mars prochain, pour assister au spectacle « Adolescent ».

L’adolescence ! Tout se bouscule, s’attire et se repousse. Le corps d’enfant s’efface, les attributs adultes surgissent ! Il faut s’affirmer, s’accepter et s’affranchir, être un individu à part entière mais aussi faire partie du groupe. Dans cette pièce chorégraphique imaginée par Sylvain Groud et la plasticienne Françoise Pétrovitch, dix jeunes interprètes nous plongent dans les eaux troubles et bouillonnantes de l’adolescence. Des figures mouvantes et complexes s’esquissent sur un décor changeant, à l’image même de cette période marquée par les paradoxes et les métamorphoses. Ce rite de passage entre l’enfance et l’âge adulte s’exprime différemment chez chacun, tantôt par une évidente facilité, tantôt par une violence inouïe.

Cependant, malgré son caractère inéluctable, ce moment rituel reste aujourd’hui plus que jamais incompris par cette société qui pourtant en est la matrice. Les êtres en construction se (dé)battent, se font rigides pour ne plus être vulnérables, traversent à grande vitesse des émotions superbes : la joie qui déstabilise, la crainte et l’inquiétude qui brident ces corps peut être trop pleins d’une énergie foudroyante, la mélancolie latente dans ces esprits qui parfois souffrent à force de lutter contre des monstres intérieurs. L’adolescence fascine, interroge, accuse, et devient ce que l’on a fait d’elle : un moment trouble et essentiel qui façonne ceux que nous sommes.

Conception et chorégraphie :

Sylvain Groud en étroite collaboration avec les interprètes, assisté à la chorégraphie d’Agnès Canova.

Décors et costumes : Françoise Pétrovitch.

Musique : Molécule.

Lumière : Michaël Dez.

Interprètes : Nathan Bourdon, Marie Bugnon, Pierre Chauvin-Brunet, Léa Deschaintres, Laure Desplan, Agathe Dumas, Alexandre Goyer, Adélie Marck, Lauriane Madelaine et Julien Raso.

Réalisation costumes : Chrystel Zingiro assistée de Élise Dulac et Patricia Rattenni.

Production : Ballet du Nord – Centre Chorégraphique.

National de Roubaix Hauts-de-France.

Coproduction : Le Colisée, Théâtre de Roubaix.

+33 2 33 57 11 49 https://www.saint-lo.fr/decouvrir-bouger/culture/theatre/152-renseignements-pratiques

dernière mise à jour : 2022-01-06 par OT Saint-Lô