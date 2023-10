i Bien Parado ! [musique, danse] Théâtre de Saint-Dizier Saint-Dizier, 9 février 2024, Saint-Dizier.

i Bien Parado ! [musique, danse] Vendredi 9 février 2024, 20h30 Théâtre de Saint-Dizier De 3 à 11€

MUSIQUES ET DANSES ESPAGNOLES AU TEMPS DE GOYA

« ¡ Bien parado ! » c’est par cette exclamation joyeuse que le public saluait la fin d’une seguidilla, chantée et dansée au son des guitares et des castagnettes de manière virtuose, alors que le couple de danseurs et ses musiciens venaient de suspendre leur jeu de façon parfaitement synchronisée.

En ce début de XIXe siècle, l’Espagne joyeuse des marchés, des places et des jardins se réconcilie avec celle des salons huppés de la haute société par le truchement d’une danse populaire entre toutes : la seguidilla, qualifiée de bolera, de manchega ou encore de tirana selon ses origines ou sa vitesse d’exécution. Mais la seguidilla, comme l’explique le célèbre guitariste et compositeur Fernando Sor dans un article écrit en français qui fait autorité, c’est avant tout une forme poétique pleine de charme et d’invention, qui chante mieux que toute autre le génie espagnol. Ce génie, admiré de toute l’Europe, sera un temps réduit au silence lors des massacres perpétrés par les généraux de Napoléon à la suite des révoltes de mai 1808, illustrées par le tableau très célèbre dit « Tres de Mayo » de Francisco de Goya, l’auteur du cycle fameux des « Désastres de la guerre ».

C’est à un voyage dans cette époque haute en couleurs, et encore trop peu explorée, que vous inviteront les membres de l’ensemble Faenza, dont les affinités avec la culture hispanique sont nombreuses. Ils vous permettront de découvrir, accompagnés de l’exubérance et du raffinement d’une danse espagnole partiellement réinventée pour l’occasion, des compositeurs remarquables : Dionisio Aguado, Salvador Castro, Manuel Garcia, Blas de Laserna, Frederico Moretti, Narciso Paz, Fernando Sor…

Le moment venu, ne manquez pas de vous exclamer avec nous : « ¡ Bien parado ! »

ENSEMBLE FAENZA

Dir. Marco Horvat

Marco Horvat : guitare romantique

Clélia Horvat : chant et violoncelle

Francisco Mañalich : chant, danse et arpeggione

Olga Pitarch : chant, danse et castagnettes

Massimo Moscardo : guitare terzina

Jaime Puente : danse (Escuela Bolera)

Billetterie :

Site des 3 Scènes

Guichet des Fuseaux

À la médiathèque de Wassy

Sur place avant l’entrée en salle

Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Centre-Ville Haute-Marne Grand Est Inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques, le théâtre de Saint-Dizier a connu une profonde mise aux normes et rénovation sans rien perdre de son cachet de petit théâtre à l'italienne. Il s'inscrit dans le style en vogue sous le Second Empire depuis la construction de l'Opéra Garnier. Restauré en 2007 avec ses décors des années 20, il a retrouvé sa beauté d'antan et développé une programmation de qualité à la hauteur de la majesté du lieu.

La salle compte 334 places réparties entre le parterre, le premier balcon et le poulailler. La scène comprend un plancher détrappable et une fosse d’orchestre. Son acoustique exceptionnelle en fait un lieu de diffusion privilégié pour les orchestres de chambre, l’opérette et l’opéra-comique.

Des oeuvres magistrales et historiques dans un lieu qui l’est tout autant, le théâtre de Saint-Dizier est définitivement un lieu d’excellence !

A noter : il est possible de louer le théâtre de Saint-Dizier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

