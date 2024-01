Conférence: Les sols et leur biodiversité Théâtre de Saint-Dizier Saint-Dizier, 18 janvier 2024, Saint-Dizier.

Conférence: Les sols et leur biodiversité Dans le cadre du cycle « DANS LA NATURE DE L’HOMME », la ville de Saint-Dizier et la LPO Champagne-Ardenne proposent une conférence sur le thème de la biodiversité des sols le jeudi 18 janvier. Jeudi 18 janvier, 18h30 Théâtre de Saint-Dizier Entrée libre

« Les sols et leur biodiversité »

Conférence scientifique, pédagogique et participative

Avec Apolline AUCLER, Maître de Conférences au Laboratoire Sols et Environnement (Université de Lorraine, Inrae / Ensaia)

L’homme utilise pleinement les sols, tous les jours, à chaque seconde, mais a-t-il pris le temps d’observer cet écosystème fragile, pour mieux le comprendre, et mieux le protéger ?

Maître de Conférences à l’ENSAIA (Université de Lorraine) et au Laboratoire Sols et Environnement, consultante scientifique auprès de Sol &co, Apolline AUCLERC partagera avec nous ses connaissances dans le cadre d’une conférence dont la thématique portera sur les sols et leur biodiversité.

Au cours de cette intervention, Apolline AUCLERC abordera différents sujets en lien avec cette thématique : – Les sols : constitution, formation et évolution ;

– Les différents organismes qui vivent dans les sols ;

– Les rôles / fonctions fournies par les sols et leurs organismes ;

– L’impact des activités humaines sur ces rôles ;

– Les protocoles scientifiques participatifs existant, permettant d’apprendre à mieux connaitre les sols et leur riche biodiversité et à enrichir les bases de données de la recherche : présentation notamment de l’outil de sciences participatives pour l’étude de la macrofaune des sols de jardins urbains créé par Apolline : Jardibiodiv (http://ephytia.inra.fr/fr/P/165/jardibiodiv)

Ces différentes thématiques seront abordées en mobilisant des résultats de projets scientifiques, des retours d’expériences de projets de sciences participatives développés par Sol &co, des références bibliographiques, mais également des extraits du film « La Vie des Intra-terrestres », créé par Apolline et mêlant approches naturalistes et interviews de scientifiques.

Cette intervention, se voulant fortement participative, mobilisera également des temps d’échanges avec les participants, de sorte qu’ils soient libres de poser les questions pour lesquelles ils souhaitent obtenir réponse.

