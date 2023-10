Le Chat du Rabbin [spectacle musical] Théâtre de Saint-Dizier Saint-Dizier, 16 janvier 2024, Saint-Dizier.

Le Chat du Rabbin [spectacle musical] Mardi 16 janvier 2024, 20h30 Théâtre de Saint-Dizier de 9 à 19€

Inspirée de la bande dessinée à succès de Joann Sfar, cette création musicale des Frivolités Parisiennes réunit seize interprètes sur des lyrics d’Oldelaf, une musique originale de Matthieu Michard, dans une adaptation et une mise en scène de Pascal Neyron.

On y suit la quête amoureuse d’un chat qui fait écho à notre propre questionnement identitaire. Joyeux et profond à la fois, ce spectacle d’apprentissage destiné à tous nous permet d’explorer notre rapport aux autres !

UNE CO-PRODUCTION LA CLEF DES CHAMPS AVEC LE SOUTIEN DU FONDS DE CRÉATION LYRIQUE, LA DRAC ILE-DE-FRANCE, LE CNM ET LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

MUSIQUE

Matthieu Michard

PAROLES

Oldelaf

ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE

Pascal Neyron

SCÉNOGRAPHIE ET ACCESSOIRES

Casilda Desazars

CRÉATION COSTUMES

Sabine Schlemmer

CRÉATION LUMIÈRES

Florent Jacob

CRÉATION VIDÉO

Nathalie Cabrol

DISTRIBUTION

Neïma Naouri : Zlabya

Sinan Bertrand : Multi-rôles

Richard Delestre : le Chat

Jean-Michel Fournereau : le Rabbin

ORCHESTRE

Thibaut Maudry, Florian Perret : Violons

Issey Nadaud : Alto

Alexis Derouin : Violoncelle

Sylvain Courteix : Contrebasse

Marie Laforge : Flûte

Coline Prouvost : Hautbois

Mathieu Franot : Clarinette

Benjamin El Arbi : Oud

Yacir Rami : Basson

Rabah Hamrene : Percussions traditionnelles, violon, chant

Sébastien Gisbert : Batterie/ Percussions

Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Centre-Ville Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr/ https://www.facebook.com/Theatre.SaintDizier/;https://www.instagram.com/theatrestdizier/;https://www.twitter.com/theatrestdizier/ [{« type »: « link », « value »: « https://les3scenes.saint-dizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 25 07 31 66 »}] Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, le théâtre de Saint-Dizier a connu une profonde mise aux normes et rénovation sans rien perdre de son cachet de petit théâtre à l’italienne. Il s’inscrit dans le style en vogue sous le Second Empire depuis la construction de l’Opéra Garnier. Restauré en 2007 avec ses décors des années 20, il a retrouvé sa beauté d’antan et développé une programmation de qualité à la hauteur de la majesté du lieu.

La salle compte 334 places réparties entre le parterre, le premier balcon et le poulailler. La scène comprend un plancher détrappable et une fosse d’orchestre. Son acoustique exceptionnelle en fait un lieu de diffusion privilégié pour les orchestres de chambre, l’opérette et l’opéra-comique.

Des oeuvres magistrales et historiques dans un lieu qui l’est tout autant, le théâtre de Saint-Dizier est définitivement un lieu d’excellence !

A noter : il est possible de louer le théâtre de Saint-Dizier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-16T20:30:00+01:00 – 2024-01-16T22:00:00+01:00

