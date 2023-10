Americanas : les cuivres contre-attaquent ! [musique] Théâtre de Saint-Dizier Saint-Dizier, 11 janvier 2024, Saint-Dizier.

Americanas : les cuivres contre-attaquent ! [musique] Jeudi 11 janvier 2024, 20h30 Théâtre de Saint-Dizier de 5 à 11€

BESOIN D’ÉVASION ET D’AVENTURE ? PRENEZ VOTRE TICKET POUR LES AMÉRIQUES

En compagnie du sextet de cuivres et percussions de l’Orchestre national de Metz Grand Est, vous (re)découvrirez des airs vibrants, alliant nostalgie, passion et dynamisme via une riche sélection : musique de film (John Williams), musical drama (Léonard Bernstein), jazz (Chick Corea), musiques latines (Astor Piazolla et Sonny Kompanek) et mexicaines (Arturo Marquez). Ce sera également l’occasion d’apprécier pleinement la richesse et la chaleur des sonorités d’instruments moins connus du répertoire classique.

PROGRAMME :

• John Williams Olympic fanfare and theme

• Leonard Bernstein West Side Story, arr. Jack Gale

• Chick Corea Spain, arr. Thomas Graf pour quintette de cuivres

• Astor Piazzolla Maria de Buenos Aires

• Sonny Kompanek Killer Tango

• Arturo Márquez Danzón n° 2,arr. Christopher Van Hof pour quintette de cuivres

TROMPETTES

David Busawon, Alexandre Clausse

COR

Khalil Amri

TROMBONE

Bastien Ponsart

TUBA

Arnaud Olivier

PERCUSSIONS

Florian Izorche

Billetterie :

Site des 3 Scènes

Guichet des Fuseaux

À la médiathèque de Wassy

Sur place avant l’entrée en salle

Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Centre-Ville Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr/ https://www.facebook.com/Theatre.SaintDizier/;https://www.instagram.com/theatrestdizier/;https://www.twitter.com/theatrestdizier/ [{« type »: « link », « value »: « https://les3scenes.saint-dizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 25 07 31 66 »}] Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, le théâtre de Saint-Dizier a connu une profonde mise aux normes et rénovation sans rien perdre de son cachet de petit théâtre à l’italienne. Il s’inscrit dans le style en vogue sous le Second Empire depuis la construction de l’Opéra Garnier. Restauré en 2007 avec ses décors des années 20, il a retrouvé sa beauté d’antan et développé une programmation de qualité à la hauteur de la majesté du lieu.

La salle compte 334 places réparties entre le parterre, le premier balcon et le poulailler. La scène comprend un plancher détrappable et une fosse d’orchestre. Son acoustique exceptionnelle en fait un lieu de diffusion privilégié pour les orchestres de chambre, l’opérette et l’opéra-comique.

Des oeuvres magistrales et historiques dans un lieu qui l’est tout autant, le théâtre de Saint-Dizier est définitivement un lieu d’excellence !

A noter : il est possible de louer le théâtre de Saint-Dizier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-11T20:30:00+01:00 – 2024-01-11T22:00:00+01:00

2024-01-11T20:30:00+01:00 – 2024-01-11T22:00:00+01:00

Saison Culturelle