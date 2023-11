Conférence du Jeudi : « Quelles évolutions dans les usages du corps du Paléolithique ou Néolithique ? » par Jean-Paul Demoule Théâtre de Saint-Dizier Saint-Dizier, 18 novembre 2023, Saint-Dizier.

Conférence du Jeudi : « Quelles évolutions dans les usages du corps du Paléolithique ou Néolithique ? » par Jean-Paul Demoule Samedi 18 novembre, 18h30 Théâtre de Saint-Dizier Entrée libre.

Par Jean-Paul Demoule, professeur émérite de Protohistoire à l’Université de Paris I, ancien Président de l’INRAP.

L’invention de l’agriculture et de la domestication animale il y a quelques 10 000 ans, a radicalement tranformé les sociétés humaines en favorisant leur sédentarisation et leur croissance démographique. Ces nouvelles activités économiques sont à la base de notre civilisation, puisqu’elles ont permis l’apparition de la Guerre, de la Ville, de l’Etat, de l’Ecriture. Mais cette révolution néolithique a aussi totalement transformé le rapport des Hommes à leur corps, en détruisant les gestes multimillénaires largement partagés et en créant de nouvelles activités physiques plus scpéciallisées.

Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Centre-Ville Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr/ https://www.facebook.com/Theatre.SaintDizier/;https://www.instagram.com/theatrestdizier/;https://www.twitter.com/theatrestdizier/ [{« type »: « email », « value »: « musee@mairie-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.25.07.31.50. »}] Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, le théâtre de Saint-Dizier a connu une profonde mise aux normes et rénovation sans rien perdre de son cachet de petit théâtre à l’italienne. Il s’inscrit dans le style en vogue sous le Second Empire depuis la construction de l’Opéra Garnier. Restauré en 2007 avec ses décors des années 20, il a retrouvé sa beauté d’antan et développé une programmation de qualité à la hauteur de la majesté du lieu.

La salle compte 334 places réparties entre le parterre, le premier balcon et le poulailler. La scène comprend un plancher détrappable et une fosse d’orchestre. Son acoustique exceptionnelle en fait un lieu de diffusion privilégié pour les orchestres de chambre, l’opérette et l’opéra-comique.

Des oeuvres magistrales et historiques dans un lieu qui l’est tout autant, le théâtre de Saint-Dizier est définitivement un lieu d’excellence !

A noter : il est possible de louer le théâtre de Saint-Dizier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T18:30:00+01:00 – 2023-11-18T20:00:00+01:00

2023-11-18T18:30:00+01:00 – 2023-11-18T20:00:00+01:00