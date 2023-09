Conférence du Jeudi : les seigneurs de Saint-Dizier et la Forêt du Val au Moyen-Age Théâtre de Saint-Dizier Saint-Dizier, 5 octobre 2023, Saint-Dizier.

L’hstoire de Saint-Dizier et de son territoire est beaucoup mieux connue aujourd’hui, grâce notamment à l’archéologie des deux dernières décennies. Le peuplement a bénéficié de cours d’eau importants, d’un sous-sol riche en minerai de fer, et d’une forêt abondante, cette forêt si nécessaire et tant utilisée au Moyen-Âge. Saint-Dizier est une création médiévale, tout à fait singulière, liée à la volonté des seigneurs de Dampierre. On peut saisir en partie leur rapport avec les massifs forestiers des alentours, en particulier avec la forêt du Val au sud de la ville. Trois sites remarquables au cœur du massif, aujourd’hui disparus, mais redécouverts, illustrent leurs liens exceptionnels avec les lieux : La motte du château Gane à Eurville, le château de Roches-sur Marne et le prieuré d’Epineuseval à Villiers-aux-bois.

Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Centre-Ville Haute-Marne Grand Est

Inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques, le théâtre de Saint-Dizier a connu une profonde mise aux normes et rénovation sans rien perdre de son cachet de petit théâtre à l'italienne. Il s'inscrit dans le style en vogue sous le Second Empire depuis la construction de l'Opéra Garnier. Restauré en 2007 avec ses décors des années 20, il a retrouvé sa beauté d'antan et développé une programmation de qualité à la hauteur de la majesté du lieu.

La salle compte 334 places réparties entre le parterre, le premier balcon et le poulailler. La scène comprend un plancher détrappable et une fosse d’orchestre. Son acoustique exceptionnelle en fait un lieu de diffusion privilégié pour les orchestres de chambre, l’opérette et l’opéra-comique.

Des oeuvres magistrales et historiques dans un lieu qui l’est tout autant, le théâtre de Saint-Dizier est définitivement un lieu d’excellence !

A noter : il est possible de louer le théâtre de Saint-Dizier.

