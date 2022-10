Baudelaire, par Monsieur STAAL [concert fiction] Théâtre de Saint-Dizier, 10 juin 2023, Saint-Dizier.

Baudelaire, par Monsieur STAAL [concert fiction] Samedi 10 juin 2023, 20h30 Théâtre de Saint-Dizier

De 3€ à 11€

L’étrange et tragique mais beau voyage baudelairien de Monsieur Staal. handicap moteur mi

Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Centre-Ville Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier

C’est un concert, c’est une histoire, celle de Monsieur Staal, double fictionnel et fantasmé de François Staal.

C’est une fable initiatique faustienne mais aussi un prétexte musical pour entendre, appréhender et découvrir la poésie et l’esprit de Charles Baudelaire, ses thèmes et points de vue, à travers la vie tumultueuse et émouvante d’un artiste cherchant à survivre dans le monde moderne. Il y a, dans l’œuvre magnifique de Baudelaire, tant de modernité, d’intemporalité, que par l’émotion le plus grand nombre peut s’y retrouver.

Dans ce concert-fiction, six musiciens sur scène.

À la basse, à la batterie, aux guitares et claviers, au violoncelle, ils accompagnent en live le personnage principal qui chante et lit des textes du poète. Une musique « soft rock », un rock où se mêle de la musique de film. Baudelaire c’est une vie de spleen, de souffrance, de fureur, de débauche artistique et sensuelle ; « sex, drug and rock’n roll », il aurait pu inventer la formule. Un rockeur, somme toute.

François Staal est auteur compositeur interprète et compositeur de musique de film. Ce spectacle a été créé au Théâtre de Saint-Dizier, et est soutenu par les 3 Scènes de Saint-Dizier.



