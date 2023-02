Conférence du Jeudi : “Les 100ans du Monument aux Morts de Saint-Dizier, retour sur son histoire et sa création” Théâtre de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Entrée libre.

Par Clément Michon, conservateur du Musée de Saint-Dizier. Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Centre-Ville Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr/ https://www.facebook.com/Theatre.SaintDizier/;https://www.instagram.com/theatrestdizier/;https://www.twitter.com/theatrestdizier/ Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, le théâtre de Saint-Dizier a connu une profonde mise aux normes et rénovation sans rien perdre de son cachet de petit théâtre à l’italienne. Il s’inscrit dans le style en vogue sous le Second Empire depuis la construction de l’Opéra Garnier. Restauré en 2007 avec ses décors des années 20, il a retrouvé sa beauté d’antan et développé une programmation de qualité à la hauteur de la majesté du lieu. La salle compte 334 places réparties entre le parterre, le premier balcon et le poulailler. La scène comprend un plancher détrappable et une fosse d’orchestre. Son acoustique exceptionnelle en fait un lieu de diffusion privilégié pour les orchestres de chambre, l’opérette et l’opéra-comique. Des oeuvres magistrales et historiques dans un lieu qui l’est tout autant, le théâtre de Saint-Dizier est définitivement un lieu d’excellence ! A noter : il est possible de louer le théâtre de Saint-Dizier. Inauguré le 7 avril 1923 en présence d’André Maginot, le monument aux morts de Saint-Dizier fête sa 100e année. A l’issu d’un concours de sélection, c’est le projet de Goerges Saupique qui s’impose, au ton résolument art déco. En lien avec l’exposition présentée parallèlement au musée, la conférence reviendra sur l’histoire de la création du monument, les festivités de l’inauguration et l’œuvre de Georges Saupique, artiste recherché en son temps qui a notamment travaillé à la décoration intérieure du paquebot Normandie et à la réalisation de reliefs du palais de Chaillot pour l’exposition universelle de 1937.

