Les Derniers Romantiques – L. Berthaud, P. Génissons, JF. Neuburger [musique] Samedi 15 avril 2023, 20h30 Théâtre de Saint-Dizier

De 3 à 19€

Un programme proposé par La Belle Saison handicap moteur mi

Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier

Trois musiciens unanimement célébrés pour leurs interprétations fiévreuses du répertoire romantique proposent une mise en miroir singulière. Lise Berthaud, Pierre Génisson, Jean-Frédéric Neuburger se connaissent bien.

Ensemble, ils ont déjà collaboré et se retrouvent désormais en un trio inédit, sur lequel plane l’ombre de Schumann. Des origines de l’effectif avec Mozart, à son apogée romantique grâce aux Märchenerzählungen de Schumann, cordes et vent déploient un équilibre délicat.

Le rapprochement avec György Kurtág et Karlheinz Stockhausen n’en est que plus saisissant, tant ces deux géants de notre temps furent fascinés par la musique allemande. Pianiste et compositeur, Neuburger boucle cette traversée historique par son hommage aux romantiques d’hier et d’aujourd’hui.



