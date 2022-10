La Mille & Deuxième Nuit [opéra-féérie] Théâtre de Saint-Dizier, 3 avril 2023, Saint-Dizier.

La Mille & Deuxième Nuit [opéra-féérie] 3 et 4 avril 2023 Théâtre de Saint-Dizier

De 5€ à 11€

Par Les Monts du Reuil handicap moteur mi

Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Centre-Ville Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr/ https://www.facebook.com/Theatre.SaintDizier/;https://www.instagram.com/theatrestdizier/;https://www.twitter.com/theatrestdizier/ Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, le théâtre de Saint-Dizier a connu une profonde mise aux normes et rénovation sans rien perdre de son cachet de petit théâtre à l’italienne. Il s’inscrit dans le style en vogue sous le Second Empire depuis la construction de l’Opéra Garnier. Restauré en 2007 avec ses décors des années 20, il a retrouvé sa beauté d’antan et développé une programmation de qualité à la hauteur de la majesté du lieu. La salle compte 334 places réparties entre le parterre, le premier balcon et le poulailler. La scène comprend un plancher détrappable et une fosse d’orchestre. Son acoustique exceptionnelle en fait un lieu de diffusion privilégié pour les orchestres de chambre, l’opérette et l’opéra-comique. Des oeuvres magistrales et historiques dans un lieu qui l’est tout autant, le théâtre de Saint-Dizier est définitivement un lieu d’excellence ! A noter : il est possible de louer le théâtre de Saint-Dizier.

Jules Verne en avait sans doute l’intuition : le merveilleux des Nuits arabes et l’imaginaire vernien, peuplé de machines à vapeur et de science aventureuse, sont faits pour s’entendre. Sur cette lancée, ce spectacle entend marier la lampe d’Aladin à toutes ces inventions, ancêtres du cinématographe : lanternes magiques, praxinoscopes et autres zootropes. Dans un même désir de syncrétisme propre à l’opéra, l’humour oriental, proche de la farce, se combinera sans mal avec le comique plus vaudevillesque de Jules Verne.

Un sultan du XIIIe siècle, un savant du XVIIIe, un écrivain du XIXe siècle, des spectateurs du XXIe : tous ont en commun un insatiable appétit d’histoires. Musique, dialogues, chants, jeux de scène, mais aussi costumes, illusions, images animées et lanternes magiques se combinent dans ce spectacle pour répondre à cet appétit.

Qu’on se rassure, à l’issue de cette mille et deuxième nuit, qui voit s’interrompre Shéhérazade, les histoires continuent – elles sont un éternel “à suivre”.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-03T14:30:00+02:00

2023-04-04T22:00:00+02:00