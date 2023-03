Concert de Printemps 2023 de l’Harmonie de l’UJB de Saint-Dizier Théâtre de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Concert de Printemps 2023 de l’Harmonie de l’UJB de Saint-Dizier Théâtre de Saint-Dizier, 26 mars 2023, Saint-Dizier. Concert de Printemps 2023 de l’Harmonie de l’UJB de Saint-Dizier Dimanche 26 mars, 15h00 Théâtre de Saint-Dizier Entrée libre Sous la direction de Daniel Lerebourg, les musiciens vous interpréteront des morceaux tels que Bohemian Rhapsody (Freddie Mercury), un meddley de Morricone, eighties Flashback arrangement de Paul Murtha

mais aussi des musiques d’ambiance qui vous inviteront à voyager. Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-26T15:00:00+02:00 – 2023-03-26T17:00:00+02:00

