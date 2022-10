La Petite Flûte Enchantée [jeune public] Théâtre de Saint-Dizier, 16 mars 2023, Saint-Dizier.

La Petite Flûte Enchantée [jeune public] 16 et 17 mars 2023 Théâtre de Saint-Dizier

2€ et 5€

À la découverte du célèbre opéra de Mozart handicap moteur mi

Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Centre-Ville Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr/ https://www.facebook.com/Theatre.SaintDizier/;https://www.instagram.com/theatrestdizier/;https://www.twitter.com/theatrestdizier/ Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, le théâtre de Saint-Dizier a connu une profonde mise aux normes et rénovation sans rien perdre de son cachet de petit théâtre à l’italienne. Il s’inscrit dans le style en vogue sous le Second Empire depuis la construction de l’Opéra Garnier. Restauré en 2007 avec ses décors des années 20, il a retrouvé sa beauté d’antan et développé une programmation de qualité à la hauteur de la majesté du lieu. La salle compte 334 places réparties entre le parterre, le premier balcon et le poulailler. La scène comprend un plancher détrappable et une fosse d’orchestre. Son acoustique exceptionnelle en fait un lieu de diffusion privilégié pour les orchestres de chambre, l’opérette et l’opéra-comique. Des oeuvres magistrales et historiques dans un lieu qui l’est tout autant, le théâtre de Saint-Dizier est définitivement un lieu d’excellence ! A noter : il est possible de louer le théâtre de Saint-Dizier.

La Petite Flûte enchantée invite petits et grands à la découverte du célèbre opéra de Mozart, dans une

version poétique, ludique et pédagogique, à travers un spectacle joyeux et plein de surprises.

Entre apparitions cocasses et airs merveilleux qui prennent place dans un récit effréné, trois chanteurs, trois musiciens et une actrice s’allient pour nous entraîner aux côtés du Prince Tamino.

Le Prince Tamino est chargé par la Reine de la Nuit de sauver sa fille Pamina, retenue prisonnière loin du Royaume. Accompagné de son acolyte Papageno, il part à sa recherche ; au cours de ce voyage, tous deux vont être mis à l’épreuve avant de trouver le véritable amour.

L’histoire de La Flûte Enchantée est ici racontée par DameLampion, qui nous incite à tendre une oreille attentive à ces drôles de personnages qui s’expriment en chantant. Ainsi nous retrouvons les principaux héros de La Flûte Enchantée, au gré de leurs airs les plus fameux : Tamino, Papageno, Pamina, Papagena, sans oublier la somptueuse Reine de la Nuit. Dans cet opéra initiatique où l’on passe de l’ombre à la clarté, Dame-Lampion nous apporte ses lumières pour éclairer l’intrigue, créant un pont entre la scène et la salle. Nul doute que nos jeunes spectateurs seront à même de l’aider dans sa quête !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T10:00:00+01:00

2023-03-17T15:30:00+01:00