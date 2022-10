Dick Annegarn [concert] Théâtre de Saint-Dizier, 4 mars 2023, Saint-Dizier.

Dick Annegarn [concert] Samedi 4 mars 2023, 20h30 Théâtre de Saint-Dizier

De 3 à 11€

Söl handicap moteur mi

Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Centre-Ville Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr/ https://www.facebook.com/Theatre.SaintDizier/;https://www.instagram.com/theatrestdizier/;https://www.twitter.com/theatrestdizier/ Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, le théâtre de Saint-Dizier a connu une profonde mise aux normes et rénovation sans rien perdre de son cachet de petit théâtre à l’italienne. Il s’inscrit dans le style en vogue sous le Second Empire depuis la construction de l’Opéra Garnier. Restauré en 2007 avec ses décors des années 20, il a retrouvé sa beauté d’antan et développé une programmation de qualité à la hauteur de la majesté du lieu. La salle compte 334 places réparties entre le parterre, le premier balcon et le poulailler. La scène comprend un plancher détrappable et une fosse d’orchestre. Son acoustique exceptionnelle en fait un lieu de diffusion privilégié pour les orchestres de chambre, l’opérette et l’opéra-comique. Des oeuvres magistrales et historiques dans un lieu qui l’est tout autant, le théâtre de Saint-Dizier est définitivement un lieu d’excellence ! A noter : il est possible de louer le théâtre de Saint-Dizier.

Solaire et solo. C’est ainsi qu’on pourrait décrire ce dix-huitième album studio de notre insolite et salutaire néerlandais franco-fou chantant. Dick Annegarn, sa voix, ses textes, sa guitare, dans le plus simple appareil. Tout nu, tout cru, tout beau.

Söl – c’est le titre, avec tréma mais sans trémolo – renoue superbement avec la veine blues-folk loufoque que Dick le troubadour réinvente à sa manière depuis plus de quatre décennies.

Voilà du Dick comme on l’aime, rustique et sophistiqué à la fois, acoustique et esthétique, dense et épuré, toujours scandé de ces chanterelles agiles et de cette voix d’ogre débonnaire au swing bourru. Dix chansons brutes de pomme, où gambadent Marylin Monroe, Pythagore, Modigliani, Saint Thomas, des piafs quadrupèdes et des agrumes volants, le tout entre La Haye, Saint-Denis et l’Himalaya.

Dick Annegarn a aussi dans sa besace un opéra futur. Solitaire et ensoleillé, les pieds au sol et la tête dans les nuages, telle est la clé de Söl, l’un des plus beaux albums d’Annegarn, le garnement prolixe. Un Söl majeur.



