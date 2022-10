Conférence du Jeudi : « L’eau et l’industrie, de la Flandre au Jura, en remontant la Marne (XVIe-XVIIIe siècles) » Paul DELSALLE Théâtre de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Entrée libre, sans inscription.

Chemin faisant, nous remonterons le cours de la Marne et de ses affluents pour saisir toute l’importance de l’eau dans l’essor industriel, des tanneries ou des forges. Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Centre-Ville Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr/ https://www.facebook.com/Theatre.SaintDizier/;https://www.instagram.com/theatrestdizier/;https://www.twitter.com/theatrestdizier/ Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, le théâtre de Saint-Dizier a connu une profonde mise aux normes et rénovation sans rien perdre de son cachet de petit théâtre à l’italienne. Il s’inscrit dans le style en vogue sous le Second Empire depuis la construction de l’Opéra Garnier. Restauré en 2007 avec ses décors des années 20, il a retrouvé sa beauté d’antan et développé une programmation de qualité à la hauteur de la majesté du lieu. La salle compte 334 places réparties entre le parterre, le premier balcon et le poulailler. La scène comprend un plancher détrappable et une fosse d’orchestre. Son acoustique exceptionnelle en fait un lieu de diffusion privilégié pour les orchestres de chambre, l’opérette et l’opéra-comique. Des oeuvres magistrales et historiques dans un lieu qui l’est tout autant, le théâtre de Saint-Dizier est définitivement un lieu d’excellence ! A noter : il est possible de louer le théâtre de Saint-Dizier. A toutes les époques, l’eau a servi de point d’ancrage pour le développement des activités artisanales et industrielles, qu’il s’agisse des moulins ou des papeteries, des minoteries ou des scieries. Nous mettrons en évidence la destinée extraordinaire de quelques localités, depuis la Flandre (avec le travail textile de la laine) jusqu’au Jura (la préparation du sel, aux salines de Salins). Chemin faisant, nous remonterons le cours de la Marne et de ses affluents pour saisir toute l’importance de l’eau dans l’essor industriel, des tanneries ou des forges. Retenir l’eau a toujours été une préoccupation humaine.

