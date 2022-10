Marianne James [musique] Théâtre de Saint-Dizier, 31 janvier 2023, Saint-Dizier.

Marianne James [musique] Mardi 31 janvier 2023, 20h30 Théâtre de Saint-Dizier

De 3 à 27€

Dans le cadre du festival Humours d’Hivers handicap moteur mi

Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Centre-Ville Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr/ https://www.facebook.com/Theatre.SaintDizier/;https://www.instagram.com/theatrestdizier/;https://www.twitter.com/theatrestdizier/ Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, le théâtre de Saint-Dizier a connu une profonde mise aux normes et rénovation sans rien perdre de son cachet de petit théâtre à l’italienne. Il s’inscrit dans le style en vogue sous le Second Empire depuis la construction de l’Opéra Garnier. Restauré en 2007 avec ses décors des années 20, il a retrouvé sa beauté d’antan et développé une programmation de qualité à la hauteur de la majesté du lieu. La salle compte 334 places réparties entre le parterre, le premier balcon et le poulailler. La scène comprend un plancher détrappable et une fosse d’orchestre. Son acoustique exceptionnelle en fait un lieu de diffusion privilégié pour les orchestres de chambre, l’opérette et l’opéra-comique. Des oeuvres magistrales et historiques dans un lieu qui l’est tout autant, le théâtre de Saint-Dizier est définitivement un lieu d’excellence ! A noter : il est possible de louer le théâtre de Saint-Dizier.

Tout est dans la voix !

On rêve tous de chanter à merveille, d’avoir cette voix qui fait que les gens nous applaudissent dès que l’on fredonne, que ce soit pour s’auto-émerveiller quand on chante sous la douche, pour bluffer nos amis lors d’un karaoké ou carrément pour faire une carrière professionnelle. Pour se révéler en tant que chanteur, quoi de mieux que des cours de chant et qui de mieux que LA spécialiste de la voix en France : Marianne James !

Dans ce nouveau seule-en-scène musical, interactif et irrésistiblement drôle, elle endosse le rôle de professeure de chant et emmène les spectateurs à la découverte de leur voix.

Plus qu’un spectacle musical, plus qu’une conférence sur le chant, Marianne nous propose une rencontre : la sienne et celle de nous-même avec notre voix. Chanter, c’est un peu révéler son âme. Marianne nous ouvre les portes de son cœur et nous fait vivre une expérience hors-norme !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-31T20:30:00+01:00

2023-01-31T22:00:00+01:00