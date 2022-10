Conférence du Jeudi : « L’archéologie du Japon avant le Japon » Laurent NESPOULOUS Théâtre de Saint-Dizier, 26 janvier 2023, Saint-Dizier.

Entrée libre, sans inscription.

Que nous dit cette diversité de phénomènes des sociétés passées ?

Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier

Si c’est sans surprise que des monuments sont érigés dans le contexte antique de sociétés à État de l’archipel japonais, à partir du VIIe siècle, d’autres monumentalismes, en revanche, comme ceux des sociétés de chasseur-cueilleurs de la période Jōmon (13000 AEC – début 1er millénaire AEC), ou ceux appartenant aux premières sociétés agraires de la période Yayoi (10e s./9e s. AEC – milieu 3e s. EC), sont bien moins connus du public européen. Que nous dit cette diversité de phénomènes des sociétés passées ?



