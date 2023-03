Ça Disparaît ? (test public) Théâtre de Rungis Rungis Catégories d’Évènement: Rungis

Val-de-Marne

Ça Disparaît ? (test public) Théâtre de Rungis, 5 septembre 2023, Rungis. Ça Disparaît ? (test public) Mardi 5 septembre, 15h00 Théâtre de Rungis Sortie de résidence 2 – réservation auprès de la compagnie.(horaire à confirmer) En 2019, pour une commande du Festival Les Hivernales, nous avons créé une petite forme de notre duo les illusionnistes que nous avons jouée dans une trentaine d’écoles primaires en Essonne. Notre public était proche de « l’âge de raison” : 7 ans. Cet âge où l’on veut à la fois tout comprendre et en même temps continuer à croire aux histoires que les adultes nous racontent. Comprendre les tours de magie et en même temps continuer à rêver. » MAIS OÙ ÇA VA LES CHOSES QUAND ÇA DISPARAÎT ? «

Milo nous a posé cette question après une représentation. Nous avons eu l’intuition que sa question était fondamentale et qu’elle méritait tout un spectacle, dont la fabrication serait nourrie d’ateliers-rencontres avec les enfants. LE SPECTACLE

Matthieu et Rémy sont illusionnistes. Et sans vraiment se poser de questions ils font apparaître, disparaître, ils téléportent, ils transforment. Mais pourquoi ? Ils ont bien du mal à répondre à cette question, ils ne sont pas d’accord. Et il n’y a pas que cette question qui les divise. Entre ces deux là tout est sujet à débat et à détournement. Où ça va quand ça disparaît ? Est-ce que ça disparaît vraiment ? Et si je regarde ailleurs, ça a disparu ? Si l’un pense que les choses disparaissent vraiment, l’autre se dit qu’elles sont juste cachées… Mais les dinosaures sont cachés où ? Dans un double fond ? Et si c’est le magicien qui fait disparaître les choses, c’est aussi lui qui fait disparaître les forêts ? Les magiciens retrouvent souvent ce qu’ils ont fait disparaître. Mais tout ce qui disparaît n’est pas toujours retrouvé. Si deux magiciens décident de disparaître en spectacle, est-ce qu’ils prennent le risque de ne jamais réapparaître ? Conception et interprétation : Rémy Berthier et Matthieu Villatelle

Collaboration Artistique : Didier Ruiz

Scénographie : Kapitolina Tcvetkova-Plotnikova

Création lumière : Yann Struillou

