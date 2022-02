Théâtre de rue – Xanadou – Voyage Médiéval dans un Utérus Contemporain Die Die Catégories d’évènement: Die

Drôme

Théâtre de rue – Xanadou – Voyage Médiéval dans un Utérus Contemporain Die, 16 avril 2022, Die. Théâtre de rue – Xanadou – Voyage Médiéval dans un Utérus Contemporain Die

2022-04-16 17:00:00 17:00:00 – 2022-04-16 18:15:00 18:15:00

Die Drôme Déambulation absurde pour bipède en quête de sens. Un soulèvement contre les diktats, la morale et les conventions où le public sera amené à creuser un trou, mimer un faux enterrement ou se demander si un corps rentre dans un conteneur à verre… Die

