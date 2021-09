L'Union Quartier des Violettes Haute-Garonne, L'Union Théâtre de rue : Visite Urbotabique – Dimanche 10 octobre Quartier des Violettes L'Union Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Théâtre de rue : Visite Urbotabique – Dimanche 10 octobre

Quartier des Violettes, le dimanche 10 octobre à 15:30

Avez-vous remarqué comment certains éléments de la ville ressemblent à des fleurs, à des arbres ou à des animaux ? Capsules de bière à la dentelure délicate, véhicules à gueules de monstre, chant du marteau-piqueur… tout un biotope se révèle ! C’est à la découverte de ces nouvelles espèces que Rosemonde Santo vous invite pour cette sortie naturaliste dans le biotope urbain. Projet accueilli en résidence par le pOlau – pôle des Arts Urbains, avec le soutien de la MSH – Maison des Sciences et de l’Homme Val de Loire. A partir de 10 ans Placement libre durée : 50 min. **_Gratuit sur réservation_** (maxi 50 pers.) Rendez-vous devant la résidence domitys à 15h (quartier des Violettes)

Par la compagnie Figure Libre
Quartier des Violettes
Chemin de la Violette 31240 L'Union

2021-10-10T15:30:00 2021-10-10T16:30:00

