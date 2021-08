« THÉÂTRE DE RUE » – SORTIE RENTRÉE THÉÂTRE QUARTIER LIBRE Ancenis-Saint-Géréon, 5 septembre 2021, Ancenis-Saint-Géréon.

« THÉÂTRE DE RUE » – SORTIE RENTRÉE THÉÂTRE QUARTIER LIBRE 2021-09-05 14:00:00 – 2021-09-05 19:00:00

Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Au programme :

– L’Oisôh des éclaireurs, par la Compagnie Paris-Bénarès. Deux explorateurs sur le dos d’un échassier se posent près du Théâtre. Prenant son envol au son d’une musique envoûtante, il est souvent taquin avec le public, le sourire au bec et des étoiles plein les yeux.

– Queen-A-Man. Hommage burlesque et sensible à Freddie Mercury. Le 24 Novembre 1991, Farrokh Bulsara décède. Trente ans plus tard, l’équipe masculine de majorettes Queen-A-Man, menée par leur capitaine bretonne, décide de lui rendre hommage et crée un spectacle en son honneur. Vêtus de jeans customisés et d’un marcel blanc moulant, d’une moustache et bâton au vent, ils dédient leur show au chanteur Queen.

– Macadam Piano. Le pianiste à moteur vient à votre rencontre. Il joue, il avance, il recule, il valse…Une déambulation musicale et poétique avec Mozart, Trenet, Django comme invités.

– ZaïZaïZaïZaï. Un homme réalise qu’il n’a pas sa carte du magasin. La caissière appelle le vigile et l’homme s’enfuit. La police le traque. Une course poursuite absurde s’engage. De la célèbre BD de Fabcaro, le collectif Jamais Trop d’Art crée un spectacle de rue percutant, drôle et inquiétant…

– Chapelle des Ursulines, Le MAT. Réalisation collective d’une oeuvre à partir de petits objets apportés par les visiteurs (en lien avec le spectacle « Les Chaises » par la Compagnie du Poulpe).

Tout l’après-midi, projection dans la salle des vidéos de présentation de la saison…

Pour fêter la Rentrée et le retour prochain en salle, le Théâtre Quartier Libre vous propose un festival de spectacles et de rencontres artistiques dans le Quartier Rohan.

