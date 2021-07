Lectoure Ville Gers, Lectoure Théâtre de rue par l’état major de la garde napoléonienne Ville Lectoure Catégories d’évènement: Gers

Lectoure

Théâtre de rue par l’état major de la garde napoléonienne Ville, 18 septembre 2021, Lectoure. Théâtre de rue par l’état major de la garde napoléonienne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ville

Vous les croiserez sans doute au coin d’une rue, venus célebrer les 200 ans de la mort de Napoléon 1er, certains membres de l’état major de la garde napoléonienne sont à Lectoure ! En plus des visites théâtralisées, ils seront présents pour animer ce week-end des Journées européennes du patrimoine sur le thème de l’Empire à Lectoure. Vous voulez une photo ? N’hésitez-pas à leur demander… Pour les 200 ans de la mort de Napoléon 1er, l’état-major de la garde napoléonienne est de retour ! Ville Place du Général de Gaulle, 32700 Lectoure Lectoure A Poches Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T22:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T22:00:00

