Domrémy-la-Pucelle 88630 Domrémy-la-Pucelle “C’est l’histoire de quatre personnages qui décident d’adapter l’Avare de Molière pour lutter contre la crise.

Un texte, des personnages et un auteur que tout le monde connaît.

Les comédiens sont prêts à jouer tous les rôles.

Aux spectateurs de choisir la distribution.” Une comédie riche en humour et en improvisation : quatre comédiens débordants d’énergie s’engagent dans un théâtre populaire et réinvente un classique avec un concept interactif. maisonjeannedarc@vosges.fr +33 3 29 06 95 86 https://maisonjeannedarc.vosges.fr/ ©B. Chatellier

