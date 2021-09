L'Union Lac de Saint-Caprais Haute-Garonne, L'Union Théâtre de rue : “No(s) Futur(s)” – Dimanche 3 octobre Lac de Saint-Caprais L'Union Catégories d’évènement: Haute-Garonne

L'Union

Théâtre de rue : “No(s) Futur(s)” – Dimanche 3 octobre Lac de Saint-Caprais, 3 octobre 2021, L'Union. Théâtre de rue : “No(s) Futur(s)” – Dimanche 3 octobre

Lac de Saint-Caprais, le dimanche 3 octobre à 16:00

Deux jeunes baroudeuses tirent leur remorque à vélo et installent leur campement. Elles sont seules, il n’y a pas âme qui vive alentour. Elles ont l’humour acide et parfois noir mais elles ne loupent pas une occasion de chanter, de danser et d’injecter une dose de poésie dans leurs soirées. **Duo comico apocalyptique : Nelly Pons, Lola Perrin** **Morales • Mise en scène : Olivia Combes** _A partir de 6 ans placement libre durée : 1h_ _Gratuit_ Repli sous la halle Saint-Caprais en cas de mauvais temps Pour consulter la brochure culturelle [cliquez ici](https://fr.calameo.com/read/004146837b3ae6978fc27?page=1). Par la compagnie La Joyeuse Lucie Holle Lac de Saint-Caprais 79 avenue de Bayonne, 31240 L’Union L’Union Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T16:00:00 2021-10-03T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, L'Union Autres Lieu Lac de Saint-Caprais Adresse 79 avenue de Bayonne, 31240 L'Union Ville L'Union lieuville Lac de Saint-Caprais L'Union