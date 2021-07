Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges, Vosges THEATRE DE RUE MARIONNETTES Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

THEATRE DE RUE MARIONNETTES Saint-Dié-des-Vosges, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Saint-Dié-des-Vosges. THEATRE DE RUE MARIONNETTES 2021-07-07 16:00:00 16:00:00 – 2021-07-07 16:50:00 16:50:00 Rue des 4 Frères Mougeotte Parc de la Nef

Saint-Dié-des-Vosges Vosges « MUPPETS RAPSODY » PAR LA COMPAGNIE ANONIMA TEATRO

Théâtre de rue-marionnettes [dès 5 ans]

Sur le mode du récital de salon couplé à une singulière loterie, un duo d’interprètes et un assistant-régisseur mettent en abîmes des morceaux musicaux aussi divers que des madrigaux baroques, du hard rock et des poèmes dadaïstes… Un voyage théâtral, marionnettique et musical partant à l’exploration d’une pratique du playback, qui allie folie, légèreté et exigence.

En cas de pluie repli dans la NEF egs sddv dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges, Vosges Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Dié-des-Vosges Adresse Rue des 4 Frères Mougeotte Parc de la Nef Ville Saint-Dié-des-Vosges lieuville 48.28916#6.91918