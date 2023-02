Théâtre de rue : les Tisseurs d’instants par la Cie Issue de Secours, 2 juin 2023, Conty .

Théâtre de rue : les Tisseurs d’instants par la Cie Issue de Secours

Rue les Quarante Conty Somme

2023-06-02 20:30:00 – 2023-06-02

Partons au temps des usines textiles et installonsnous à 360° autour de l’aire de jeu : les comédiens de la Cie Issue de Secours y ont établi leur fabrique de cravates ! Ces tisseurs d’instants témoignent des changements de nos modes de vies à travers l’évolution de leur fabrique. Dans un moment festif entre théâtre, chansons et musique, écoutons leur mémoire nous raconter l’histoire de cette usine. Ce spectacle est l’histoire d’une ouvrière du textile et de son quotidien : entre les situations de travail et les accidents… Il traite de thèmes comme le sentiment d’utilité sociale, la fierté de créer du beau, la transmission d’un savoir-faire, la domination masculine, la vie à l’usine perçue et vécue comme une forme d’émancipation et d’accès à l’indépendance. Des chansons live, des textes slamés et un dispositif scénique évolutif vous plongeront dans cette époque et présenteront l’arrivée de la modernité et ses innovations technologiques.

Billeterie en ligne sur yurplan.com ou sur place.

dernière mise à jour : 2023-02-08 par