[Théâtre de rue] La Vendita Dell’Aria Dieppe, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Dieppe.

[Théâtre de rue] La Vendita Dell’Aria 2021-07-02 – 2021-07-03

Dieppe Seine-Maritime Dieppe

Venez vivre l’émotion du théâtre populaire avec la Compagnie Akama !

« La Vendita dell’Aria » (La vente d’air) est un spectacle issu de la tradition de la Commedia dell’Arte.

Pantalone est fauché ! Afin de régler ses dettes il a décidé de vendre l’oxygène à tous les citoyens. Pour ce faire il a besoin de l’accord du Ministre, qui fera passer son projet de loi en échange de la main d’Ariane, la fille de Pantalone.

C’était sans compter le refus catégorique d’Ariane et son alliance avec Lisette, sa fidèle servante. Les deux femmes sont prêtes à tout afin d’empêcher le mariage et d’annuler le projet de vente d’air.

Pantalone n’est pas au bout de ses peines entre l’arrivée du Capitaine de Las Patatas (dont Lisette tombe éperdument amoureuse) et les accusations du Procureur de la République.

> Représentations à 15h30, 18h et 20h

compagnie.akama@hotmail.fr

