Théâtre de rue Festival Ah? Tarot de la Gâtine Poitevine Saint-Loup-Lamairé, samedi 4 mai 2024.

Dans le cadre du 22ème festival Ah spectacle « Tarot de la Gâtine Poitevine » par Martine Tarot, Voyante des territoires (Cie Midi à L’ouest). Propos Martine, voyante des territoires, après avoir sillonné la Gâtine et rencontré ses habitants, revient pour nous en fait le portrait amusant et extralucide. Du théâtre de rue, tout public, rendez-vos à 16 h 30, Place des Poulies à Saint-Loup-sur-Thouet. Gratuit. En extérieur (repli possible en cas de pluie). Organisé en partenariat avec les Loup’Arts et la commune de Saint-Loup-Lamairé. De nombreuses animations ont lieu les 4 et 5 mai, dans le cadre de la fête du Fouin, à Saint-Loup-sur-Thouet. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04

fin : 2024-05-04

Place des Poulies

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

L’événement Théâtre de rue Festival Ah? Tarot de la Gâtine Poitevine Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2024-04-05 par CC Airvaudais Val du Thouet