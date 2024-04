THÉÂTRE DE RUE « À TABLE » Rue du château des 4 vents Vigneulles-lès-Hattonchâtel, samedi 13 avril 2024.

Samedi

Théâtre de rue Tentative miniature de sauver l’espace public Par Marc en solo Création 2024

Tout public à partir de 10 ans 1 h

À TABLE…

…est un spectacle pour un comédien solo, une table transformable et deux gradins face à face

…est un hommage à l’espace public comme lieu de tous les possibles de toutes les libertés

…est une réflexion sur nos espaces de vie, urbains et ruraux, publics et privés, et comment trouver une place dans tout ça

…se voudrait diffuser de l’espoir aux petits individus que nous sommes que si, nous pouvons par de petites choses en changer de grandes

…est un appel à passer à l’action là où nous sommesTout public

10 EUR.

