23e Festival de Théâtre Amateur Théâtre de Quat’sous Arnouville, 15 novembre 2023, Arnouville.

23e Festival de Théâtre Amateur 15 – 18 novembre Théâtre de Quat’sous Entrée spectacle : 5€

MERCREDI 15 NOVEMBRE 20H30 :

​ IMPROGLIO

Venez avec vos thémes et nos improvisateurs en feront une histoire !

VENDREDI 17 NOVEMBRE 20h30

PIÈCE DE THÉÂTRE » 7 FABLES, 7 COMÉDIENS » inspirée des fables de Jean de la Fontaine, la troupe de théâtre des adultes du Théâtre de Quat’sous vous propose une soirée en masque et en poésie, sur une mise en scène de Sophie DE PESSEMENIER.

SAMEDI 18 NOVEMBRE 20H30

« SCANDALE À L’HÔPITAL » Écrite et mise en scène par Éric DOBLAS, jouée par la troupe ados du Théâtre de Quat’sous

Suivie de « Bien au-delà des frontières » par la troupe des Patopesto (troupe belgo-arnouvilloise) écrite par Éric DOBLAS et mise en scène de Fabrizio LEVA et d’Éric DOBLAS

​Réservation conseillée : theatre.quatsous@gmail.com

Entrée 5€/ spectacle

​

Théâtre de Quat’sous 173 rue Jean Jaurès 95400 Arnouville Arnouville 95400 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « theatre.quatsous@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:theatre.quatsous@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T20:30:00+01:00 – 2023-11-15T23:00:00+01:00

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T23:00:00+01:00

théâtre enfants

Alicia Fankech