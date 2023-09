Match d’Improvisation Théâtre de Quat’sous Arnouville Catégories d’Évènement: Arnouville

Val-d'Oise Match d’Improvisation Théâtre de Quat’sous Arnouville, 7 octobre 2023, Arnouville. Match d’Improvisation Samedi 7 octobre, 20h30 Théâtre de Quat’sous 5€ Cette année, les Pythekaros accueille l’équie d’ATTACOOL de la ville LORRIS (45) pour notre ouverture de saison ! Nous, ça nous fait plaisir de recevoir tous ces gens. On a besoin de vous pour que chaque joueur passe un moment exceptionnel dans cette compétition ! Un arbitre, des thèmes, pour des histoires qui vous feront rire, rêver et bien plus encore… Et n’oubliez pas : C’est vous, public, qui déciderez du vainqueur de cette rencontre ! Entrée : 5€

réservation : theatrequatsous@gmail.com Buvette sur place

CB, espece, chéque acceptée Théâtre de Quat’sous 173 rue Jean Jaurès 95400 Arnouville Arnouville 95400 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « theatre.quatsous@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:theatrequatsous@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T20:30:00+02:00 – 2023-10-07T22:30:00+02:00

2023-10-07T20:30:00+02:00 – 2023-10-07T22:30:00+02:00

