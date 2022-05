Théâtre de Poche : “L’Ecole des Drames” De Marie-Laure Monturet, 20 mai 2022, .

Théâtre de Poche : “L’Ecole des Drames” De Marie-Laure Monturet

2022-05-20 – 2022-05-20

10 10 EUR ATTENTION ! PIÈCE BURLESQUE

Lorsque la troupe décide de monter une version contemporaine de “L’école des femmes” personne ne pense à l’impensable … Et pourtant… Tu as toujours rêvé d’assister à une pièce où rien, mais alors vraiment rien, ne se passe comme prévu ? Et bien, ce spectacle est pour toi, spectateur ! Viens découvrir à quel point il faut être fou pour être comédien ! Viens assister à ce que, même toi, tu n’aurais jamais osé imaginer !

FOUS-RIRES GARANTIS !

ATTENTION ! PIÈCE BURLESQUE

Lorsque la troupe décide de monter une version contemporaine de “L’école des femmes” personne ne pense à l’impensable … Et pourtant… Tu as toujours rêvé d’assister à une pièce où rien, mais alors vraiment rien, ne se passe comme prévu ? Et bien, ce spectacle est pour toi, spectateur ! Viens découvrir à quel point il faut être fou pour être comédien ! Viens assister à ce que, même toi, tu n’aurais jamais osé imaginer !

FOUS-RIRES GARANTIS !

ATTENTION ! PIÈCE BURLESQUE

Lorsque la troupe décide de monter une version contemporaine de “L’école des femmes” personne ne pense à l’impensable … Et pourtant… Tu as toujours rêvé d’assister à une pièce où rien, mais alors vraiment rien, ne se passe comme prévu ? Et bien, ce spectacle est pour toi, spectateur ! Viens découvrir à quel point il faut être fou pour être comédien ! Viens assister à ce que, même toi, tu n’aurais jamais osé imaginer !

FOUS-RIRES GARANTIS !

Théatre de poche

dernière mise à jour : 2022-05-16 par