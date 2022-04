Théâtre de Poche : La Compagnie du Thouron Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda Catégories d’évènement: Dordogne

Sarlat-la-Canéda

Théâtre de Poche : La Compagnie du Thouron Sarlat-la-Canéda, 29 avril 2022, Sarlat-la-Canéda. Théâtre de Poche : La Compagnie du Thouron Théâtre de Poche 31/33 Boulevard Eugène Leroy Sarlat-la-Canéda

2022-04-29 – 2022-04-29 Théâtre de Poche 31/33 Boulevard Eugène Leroy

Sarlat-la-Canéda Dordogne 5 5 EUR “L’assurance” de Jean-Luc Pecqueur

Nous sommes dans un cabinet d’assurance… et Pierre est un vrai petit filou.

Mais aujourd’hui, il n’a vraiment pas de chance, il doit faire face à une tempête de grêlons et des clients qui ne s’en laissent pas conter. Quant à la secrétaire, sans doute aurait-elle dû rester à faire la grasse matinée ou alors continuer à limer ses ongles.

“L’escampette” de Jean-Paul Cantineaux

Veille de noël au centre médico social du quartier de l’escampette.

Une jeune femme “sans papier” est venue se mettre au chaud dans la salle d’attente. La secrétaire apprend par son mari, officier de police, qu’il va venir avec ses collègues pour arrêter l’intruse menacé d’expulsion. Mise en scène de Denis Thibault.

Théâtre de Poche 31/33 Boulevard Eugène Leroy Sarlat-la-Canéda

