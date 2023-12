Ne me regardez pas comme ça Théâtre de Poche Graslin – TPG Nantes, 30 mars 2024 20:00, Nantes.

2024-03-29

Horaire : 21:00 22:30

11,50 € à 24,50 €

Comédie. Elle, qui était habituée à la grande vie et aux plateaux de cinéma, est aujourd’hui ruinée et vit complètement recluse. La star en est même arrivée à éviter son propre reflet et le regard des autres. Elle ne supporte pas les marques que le temps laisse sur son visage. Pourtant un jour, par nécessité, elle décide de publier ses mémoires et de se faire aider pour les écrire. Marcelle arrive alors dans sa vie et va bousculer son quotidien. Pour aider Victoire à retrouver la mémoire, elles suivront la piste des souvenirs de l’actrice, entre rires, échanges tendres ou piquants, jusqu’en Italie… Création : Isabelle MergaultMise en scène : Olivier MartinAvec Amaury Chauvet, Delphine Chicoineau, Katel Lejeune Durée : 1h30 Représentations du 28 au 30 mars 2024 à 21h

Théâtre de Poche Graslin – TPG Centre Ville Nantes 44000

02 40 47 34 44 http://www.theatredepochegraslin.fr reservation@theatredepochegraslin.fr https://www.theatredepochegraslin.fr/